LPI-J: 2,54 Promille und aggressiv
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Eine 54-Jährige geriet am Montagmorgen gegen 02:00 Uhr mit einem 38-Jährigen in der Trompetergasse in Streit. Zuvor hatten die beiden gemeinsam jede Menge alkoholische Getränke konsumiert. Der Streit eskalierte und die Frau kratzte den Mann am Hals, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Bei der Frau wurde ein Atemalkoholwert von 2,54 Promille gemessen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.
