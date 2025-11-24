PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wasser tropft von der Decke

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein Mieter meldete der Feuerwehr, dass von seiner Decke Wasser tropfen würde. Er ging davon aus, dass die Obermieterin nicht zu Hause ist. Die Feuerwehr kam zusammen mit der Polizei in die Hermann-Danz-Straße und prüfte die Meldung. Tatsächlich tropfte Wasser von der Decke. Die Beamten prüften nun die darüber liegende Wohnung, entgegen der Angabe des 86-Jährigen Mieters, war die 38-Jährige Obermieterin zu Hause. Ursache für den Schaden, war eine alte Leitung in der Küche. Die Feuerwehr dichtete die Leitung notdürftig ab und ein Notdienst wurde informiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

