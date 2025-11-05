Polizei Wuppertal

POL-W: SG Waffenfund nach Hinweis - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes am Dienstagabend (04.11.2025) erhielt die Polizei nach einem Hinweis eines Bürgers Kenntnis über den mutmaßlichen Waffenbesitz eines Solingers. Heute Morgen wurde durch den zuständigen Richter am Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss für eine Halle an der Worringer Straße und die Wohnräume eines Beschuldigten erlassen, der seitdem vollstreckt wird. Bislang fanden die eingesetzten Beamten scharfe Lang- und Kurzwaffen sowie Stich- und Hiebwaffen wie Schwerter, Säbel und Dolche. Bei einem dieser Stichwaffen war ein verfassungsfeindliches Symbol zu erkennen. Der polizeiliche Staatsschutz erhielt Kenntnis. Die Durchsuchungsmaßnahmen gegen den 77-jährigen Tatverdächtigen dauern an. Die intensiven Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz werden fortgesetzt. Hierbei wird auch geprüft, ob der Beschuldigte über eine verfassungsfeindliche politische Gesinnung verfügt.

