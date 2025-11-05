PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Waffenfund nach Hinweis - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

POL-W: SG Waffenfund nach Hinweis - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Wuppertal (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes am Dienstagabend (04.11.2025) erhielt die 
Polizei nach einem Hinweis eines Bürgers Kenntnis über den 
mutmaßlichen Waffenbesitz eines Solingers.

Heute Morgen wurde durch den zuständigen Richter am Amtsgericht auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss für eine 
Halle an der Worringer Straße und die Wohnräume eines Beschuldigten 
erlassen, der seitdem vollstreckt wird.

Bislang fanden die eingesetzten Beamten scharfe Lang- und Kurzwaffen 
sowie Stich- und Hiebwaffen wie Schwerter, Säbel und Dolche. Bei 
einem dieser Stichwaffen war ein verfassungsfeindliches Symbol zu 
erkennen. Der polizeiliche Staatsschutz erhielt Kenntnis. Die 
Durchsuchungsmaßnahmen gegen den 77-jährigen Tatverdächtigen dauern 
an.

Die intensiven Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz 
werden fortgesetzt. Hierbei wird auch geprüft, ob der Beschuldigte 
über eine verfassungsfeindliche politische Gesinnung verfügt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 12:57

    POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen

    Wuppertal (ots) - In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende Einbrüche angezeigt. Wuppertal - Zwischen dem 29.10.2025 (07:00 Uhr) und dem 02.11.2025 (14:00 Uhr) brachen Unbekannte über ein Fenster in eine Wohnung in der Straße Oberwall ein. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Bereich der Dönberger Straße wurde im Zeitraum zwischen dem 31.10.2025 (11:00 Uhr) und dem 02.11.2025 (21:00 Uhr) in eine Wohnung eines ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:47

    POL-W: W 42-Jähriger vermisst - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche

    Wuppertal (ots) - Seit heute (05.11.2025), 11:00 Uhr sucht die Polizei nach einem 42-jährigen Mann. Der Vermisste -Alexander H.- wurde gestern Vormittag letztmalig gesehen und hat sich aus seinem gewohnten Umfeld in Vohwinkel in unbekannte Richtung entfernt Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Alexander H. ist circa 180 cm groß und hat eine normale ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:20

    POL-W: W Handtaschenraub in Oberbarmen - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 04.11.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Straße Müggenburg zu einem Handtaschenraub. Eine 86-jährige Frau stieg an der Bushaltestelle Stollenstraße aus der Buslinie 646. In der Straße Müggenburg wurde ihr dann von hinten ihre Handtasche entrissen. Der Täter ist in der Folge in Richtung Stollenstraße davongelaufen. Der Mann wird als circa 18 bis 20 Jahre alt, 1,70m bis 1,75m groß und schlank ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren