POL-W: W 42-Jähriger vermisst - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche

Seit heute (05.11.2025), 11:00 Uhr sucht die Polizei nach einem 42-jährigen Mann. Der Vermisste -Alexander H.- wurde gestern Vormittag letztmalig gesehen und hat sich aus seinem gewohnten Umfeld in Vohwinkel in unbekannte Richtung entfernt Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Alexander H. ist circa 180 cm groß und hat eine normale Figur. Er hat blaue Augen und rötliche Haare. Vermutlich ist er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose und mittelgrauen Sneaker-Schuhen bekleidet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/284-0, oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu melden.

