POL-W: W 42-Jähriger vermisst - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche

Wuppertal (ots)

Seit heute (05.11.2025), 11:00 Uhr sucht die Polizei nach einem 
42-jährigen Mann.

Der Vermisste -Alexander H.- wurde gestern Vormittag letztmalig 
gesehen und hat sich aus seinem gewohnten Umfeld in Vohwinkel in 
unbekannte Richtung entfernt

Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Alexander H. ist circa 180 cm groß und hat eine normale Figur. Er hat
blaue Augen und rötliche Haare. Vermutlich ist er mit einer schwarzen
Jacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose und mittelgrauen 
Sneaker-Schuhen bekleidet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 
0202/284-0, oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

