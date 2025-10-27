PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Ermittlungen nach Carport-Brand

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat Ermittlungen nach dem Brand eines Carports in Gelsenkirchen-Beckhausen aufgenommen. Am Sonntagabend, 26. Oktober 2025, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand in der Haus-Hamm-Straße löschen.

Lesen Sie hierzu auch die Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6145456

Im unmittelbaren Umfeld des Brandortes trafen Einsatzkräfte der Polizei einen 16-Jährigen sowie einen 19-Jährigen an. Bei den Aussagen der beiden Gelsenkirchener kam es zu Widersprüchen. Inwieweit die beiden etwas mit dem Brand zu tun haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

