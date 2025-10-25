PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 24.10.2025 um 17:00 Uhr kam es auf der Klarastraße in Gelsenkirchen-Bismarck zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen, wobei mindestens eine Person durch Schläge so schwer verletzt wurde, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Grund der Auseinandersetzung war nach Angaben des Geschädigten lediglich die Frage, wer an einer Engstelle Vorfahrt habe und wer zurück fahren müsse. Da so ein Verhalten im Straßenverkehr nicht zu tolerieren ist, wird die Polizei die entsprechenden Verkehrsteilnehmer auf ihre Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen überprüfen lassen. Die Polizei sucht weiterhin noch Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Gayko, EPHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

