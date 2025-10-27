PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von räuberischer Erpressung.

Der unbekannte Mann soll am Morgen des 6. Oktobers 2025 einen Gelsenkirchener an der U-Bahnhaltestelle "Trinenkamp" bedroht und von ihm Geld gefordert haben.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6132587

Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorhanden sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die Bilder sowie eine Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/184316

Hinweise zu der gesuchten Person bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 25.10.2025 – 07:03

    POL-GE: Mehrere Einsätze nach Spielende in Buer

    Gelsenkirchen (ots) - Im Anschluss an die Fußballbegegnung in der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und SV Darmstadt am Freitag, den 24.10.25 kam es in Gelsenkirchen Buer zu mehreren Polizeieinsätzen. Zunächst wurde gegen 22 Uhr eine größere Schlägerei auf dem Busbahnhof gemeldet. Die Polizei rückte daher mit einem Großaufgebot an. Vor Ort stellte sich dann allerdings heraus, dass es sich um eine ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 06:31

    POL-GE: Auseinandersetzung im Straßenverkehr

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, den 24.10.2025 um 17:00 Uhr kam es auf der Klarastraße in Gelsenkirchen-Bismarck zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen, wobei mindestens eine Person durch Schläge so schwer verletzt wurde, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Grund der Auseinandersetzung war nach Angaben des Geschädigten lediglich die Frage, wer an einer Engstelle Vorfahrt habe und wer zurück ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 12:41

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Laubeneinbruch

    Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei in einem Fall von versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Die Männer suchten am Sonntag, 13. April 2025, einen Schrebergarten in der Uechtingstraße in Schalke-Nord auf und hebelten gegen 20 Uhr die Tür eines Gartenhauses auf. Nach Betreten des Hauses wurde die Alarmanlage ausgelöst, woraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren