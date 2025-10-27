POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt - Wer kennt den Tatverdächtigen?
Gelsenkirchen (ots)
Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von räuberischer Erpressung.
Der unbekannte Mann soll am Morgen des 6. Oktobers 2025 einen Gelsenkirchener an der U-Bahnhaltestelle "Trinenkamp" bedroht und von ihm Geld gefordert haben.
Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6132587
Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorhanden sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.
Die Bilder sowie eine Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/184316
Hinweise zu der gesuchten Person bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.
Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:
Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell