POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (26.07.2025) griff ein 61-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen einen 33-Jährigen in der Biermannstraße an. Der 61-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen 22.15 Uhr kam es offenbar zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen und einem weiteren Mann. In deren Verlauf griff ...

