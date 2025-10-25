Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Einsätze nach Spielende in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Im Anschluss an die Fußballbegegnung in der 2.Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und SV Darmstadt am Freitag, den 24.10.25 kam es in Gelsenkirchen Buer zu mehreren Polizeieinsätzen. Zunächst wurde gegen 22 Uhr eine größere Schlägerei auf dem Busbahnhof gemeldet. Die Polizei rückte daher mit einem Großaufgebot an. Vor Ort stellte sich dann allerdings heraus, dass es sich um eine Auseinandersetzung von zwei Schalke Fans untereinander handelte. Die anderen Personen waren lediglich Schaulustige. Da jedoch sowohl der Beschuldigte 22-jährige als auch sein 49-jähriger Vater aus Marl die Arbeit der Polizei intensiv störten und weitere Straftaten durch die alkoholisierten Personen zu befürchten waren, wurden sie in Gewahrsam genommen. Noch während der Bearbeitung dieses Vorganges randalierten Fahrgäste in einer vollbesetzt stehengebliebenen Straßenbahn der Linie 302. Da 60-70 Personen unkontrolliert die Bahn auf offener Strecke verlassen wollten, musste die Polizei ebenfalls erneut tätig werden um durch Verkehrssperrungen ein sicheres Verlassen der Bahn zu ermöglichen. Die Bahn war hauptsächlich mit Schalke Fans besetzt. Diese wurden anschließend sicher fußläufig bis zum Rathaus Buer begleitet. Hier entstand kein Schaden.

