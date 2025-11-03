Polizei Wuppertal

POL-W: W Kabeldiebe in Vohwinkel - Hubschraubereinsatz - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (02.11.2025, 20:20 Uhr) versuchten mehrere Personen in Vohwinkel Kabel in größerer Menge von einem Firmengelände zu entwenden. Hinweisgeber meldeten der Polizei einen verdächtigen Transporter in der Yale-Allee. Dort sollten mehrere Personen Kabel von einem Firmengelände in das Fahrzeug einladen. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnten mehrere Personen, teilweise minderjährig, festgestellt werden, die sich zum Teil in einem Müllcontainer verbargen. Als Polizeibeamtinnen und -beamte sie aufforderten hervorzutreten, näherten sie sich den eingesetzten Kräften in bedrohlicher Weise. Eine Beamtin gab daraufhin einen Warnschuss in einen Erdhügel ab. In der Folge konnten zunächst zwei männliche Personen und später drei weitere festgenommen werden. Die zeitgleich suchende Besatzung eines Polizeihubschraubers konnte ebenfalls einen männlichen Verdächtigen feststellen, der von einer herangeführten Funkwagenbesatzung in der Wilhelm-Muthmann-Straße festgenommen werden konnte. Alle Tatverdächtigen sind rumänische Staatsangehörige. Der Bahnverkehr wurde für die Dauer der Fahndungsmaßnahmen eingestellt. Bei dem Einsatz wurden weder Tatverdächtige noch Einsatzkräfte verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werden drei der Verdächtigen (m 22, m 23, m 24) heute (03.11.2025) einem Haftrichter vorgeführt, mit dem Ziel der Anordnung der Untersuchungshaft. Die drei minderjährigen Tatverdächtigen wurden entlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten weitere Personen an dem Kabeldiebstahl beteiligt gewesen sein. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell