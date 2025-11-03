PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Kabeldiebe in Vohwinkel - Hubschraubereinsatz - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (02.11.2025, 20:20 Uhr) versuchten mehrere Personen in 
Vohwinkel Kabel in größerer Menge von einem Firmengelände zu 
entwenden.

Hinweisgeber meldeten der Polizei einen verdächtigen Transporter in 
der Yale-Allee. Dort sollten mehrere Personen Kabel von einem 
Firmengelände in das Fahrzeug einladen.

Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnten mehrere Personen, 
teilweise minderjährig, festgestellt werden, die sich zum Teil in 
einem Müllcontainer verbargen. Als Polizeibeamtinnen und -beamte sie 
aufforderten hervorzutreten, näherten sie sich den eingesetzten 
Kräften in bedrohlicher Weise. Eine Beamtin gab daraufhin einen 
Warnschuss in einen Erdhügel ab. In der Folge konnten zunächst zwei 
männliche Personen und später drei weitere festgenommen werden.

Die zeitgleich suchende Besatzung eines Polizeihubschraubers konnte 
ebenfalls einen männlichen Verdächtigen feststellen, der von einer 
herangeführten Funkwagenbesatzung in der Wilhelm-Muthmann-Straße 
festgenommen werden konnte.

Alle Tatverdächtigen sind rumänische Staatsangehörige.

Der Bahnverkehr wurde für die Dauer der Fahndungsmaßnahmen 
eingestellt.

Bei dem Einsatz wurden weder Tatverdächtige noch Einsatzkräfte 
verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werden drei der Verdächtigen (m 22,
m 23, m 24) heute (03.11.2025) einem Haftrichter vorgeführt, mit dem 
Ziel der Anordnung der Untersuchungshaft.

Die drei minderjährigen Tatverdächtigen wurden entlassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnten weitere Personen an dem 
Kabeldiebstahl beteiligt gewesen sein.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren