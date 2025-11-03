Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht an der Uellendahler Straße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 31.10.2025, gegen 19:50 Uhr kam es auf der Kreuzung Uellendahler Straße und Schleswiger Straße zu einer Unfallflucht. Ein 87-jähriger Mann bog mit seinem Hyundai Kona von der Schleswiger Straße in Richtung Gathe auf die Uellendahler Straße ab. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er dabei eine 28-jährige Fußgängerin, die den Fußgängerüberweg über die Uellendahler Straße nutzte. In der Folge kam es zu einer Kollision, bei der die Frau leicht verletzt wurde. Der 87-Jährige stieg zunächst aus seinem Fahrzeug aus und nahm Kontakt zu der 28-Jährigen auf. Bevor die Polizei eintraf, setzte er sich jedoch in den Kona und fuhr davon. Er konnte im Nahbereich durch Beamte angetroffen werden. Ein Zeuge des Unfalls soll die Windschutzscheibe des Hyundai beschädigt haben, bevor dieser vom Unfallort weggefahren wurde. Zeugen und Hinweisgeber, die sowohl zu dem Unfall, als auch zu der Sachbeschädigung Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

