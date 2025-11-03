PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht an der Uellendahler Straße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 31.10.2025, gegen 19:50 Uhr kam es auf der Kreuzung Uellendahler 
Straße und Schleswiger Straße zu einer Unfallflucht.

Ein 87-jähriger Mann bog mit seinem Hyundai Kona von der Schleswiger 
Straße in Richtung Gathe auf die Uellendahler Straße ab. Nach 
bisherigen Erkenntnissen übersah er dabei eine 28-jährige 
Fußgängerin, die den Fußgängerüberweg über die Uellendahler Straße 
nutzte. In der Folge kam es zu einer Kollision, bei der die Frau 
leicht verletzt wurde. 

Der 87-Jährige stieg zunächst aus seinem Fahrzeug aus und nahm 
Kontakt zu der 28-Jährigen auf. Bevor die Polizei eintraf, setzte er 
sich jedoch in den Kona und fuhr davon. Er konnte im Nahbereich durch
Beamte angetroffen werden.

Ein Zeuge des Unfalls soll die Windschutzscheibe des Hyundai 
beschädigt haben, bevor dieser vom Unfallort weggefahren wurde. 

Zeugen und Hinweisgeber, die sowohl zu dem Unfall, als auch zu der 
Sachbeschädigung Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 
der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

