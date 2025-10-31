PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann mit Messer bedroht Passanten - Einsatz der Polizei

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (30.10.2025, 17:25 Uhr) drohte ein Mann Passanten 
in Oberbarmen mit einem Messer. 

Mehrere Hinweisgeber meldeten über den Notruf einen Mann, der im 
Bereich Rosenau willkürlich mit einem Messer drohte. Dabei machte er 
auch Stichbewegungen in Richtung der Passanten.

In der Folge lief er mit dem Messer über die Berliner Straße. Dabei 
beschädigte er einen BMW. 

Polizisten konnten den Mann an der Brändströmstraße in Gewahrsam 
nehmen. Dabei leistete er Widerstand.

Der 55-jährige, ukrainische Staatsbürger stand nach ersten 
Erkenntnissen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und Drogen 
und befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, brachte der 
Rettungsdienst ihn in einen Fachklinik.

Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, Hinweisgeber und mögliche 
Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

