Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann mit Messer bedroht Passanten - Einsatz der Polizei

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (30.10.2025, 17:25 Uhr) drohte ein Mann Passanten in Oberbarmen mit einem Messer. Mehrere Hinweisgeber meldeten über den Notruf einen Mann, der im Bereich Rosenau willkürlich mit einem Messer drohte. Dabei machte er auch Stichbewegungen in Richtung der Passanten. In der Folge lief er mit dem Messer über die Berliner Straße. Dabei beschädigte er einen BMW. Polizisten konnten den Mann an der Brändströmstraße in Gewahrsam nehmen. Dabei leistete er Widerstand. Der 55-jährige, ukrainische Staatsbürger stand nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und Drogen und befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, brachte der Rettungsdienst ihn in einen Fachklinik. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, Hinweisgeber und mögliche Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

