Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen nach Unfallflucht in Elberfeld gesucht

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (28.10.2025, gegen 16:55 Uhr) kam es auf der Straße Kleeblatt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Fahrzeug mit einer Hauswand kollidierte. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf auf der Weststraße und bog nach links auf die Straße Kleeblatt ein. Dabei nahm er einem entgegenkommenden und nach rechts in die Straße Kleeblatt abbiegenden, dunklen Pkw die Vorfahrt. Anschließend soll sich das Fahrzeug vor den Golf-Fahrer gesetzt und ihn ausgebremst haben. In der Folge erschrak der 18-Jährige, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Hauswand. Der dunkle Pkw flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dem Fahrzeugführer machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

