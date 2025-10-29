PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen nach Unfallflucht in Elberfeld gesucht

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (28.10.2025, gegen 16:55 Uhr) kam es auf der Straße 
Kleeblatt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Fahrzeug mit 
einer Hauswand kollidierte.

Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf auf der Weststraße und bog 
nach links auf die Straße Kleeblatt ein. Dabei nahm er einem 
entgegenkommenden und nach rechts in die Straße Kleeblatt 
abbiegenden, dunklen Pkw die Vorfahrt.

Anschließend soll sich das Fahrzeug vor den Golf-Fahrer gesetzt und 
ihn ausgebremst haben. In der Folge erschrak der 18-Jährige, verlor 
die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn 
ab. Dort prallte er gegen eine Hauswand. Der dunkle Pkw flüchtete von
der Unfallörtlichkeit.

Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und 
dem Fahrzeugführer machen können, sich unter der 0202/284-0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

