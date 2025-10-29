PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Weiterer versteckter Raum entdeckt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In dem hiesigen Verfahren gegen mutmaßliche Waffenhändler aus 
Remscheid dauern die Ermittlungen an. Bei der Durchsuchung eines 
Hauses in der Elberfelder Straße fanden Beamtinnen und Beamte der 
Kriminalpolizei einen weiteren Waffenraum. Dieser befand sich 
versteckt hinter einer Vitrine.

In dem Raum fanden die eingesetzten Kräfte weitere Kriegswaffen 
(Maschinengewehre und Maschinenpistolen), Schusswaffen, große Mengen 
an Munition, Sprengmittel und eine Mine.

Nachdem Expertinnen und Experten des LKA die Waffen stichprobenartig 
überprüften stellte sich heraus, dass es sich bei den Funden um 
scharfe Waffen beziehungsweise Waffen, die unerlaubte (scharfe) 
Bauteile enthalten handelt.

Die aufgefundenen Sprengmittel werden heute im Laufe des Tages 
kontrolliert gesprengt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

