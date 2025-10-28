Polizei Wuppertal

POL-W: RS Raub Am Hardtpark - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (27.10.2025, 19:30 Uhr) überfielen zwei Personen einen 17-Jährigen und verletzten ihn im Gesicht. Der 17-Jährige hielt sich in dem Park auf, als er von einer ihm bekannten und einer ihm unbekannten Person angesprochen wurde. Die beiden jungen Männer forderten ihn auf, etwas herauszugeben. Der Geschädigte kam dem nicht nach, woraufhin die Angreifer ihr Opfer mehrfach ins Gesicht schlugen. Zudem hielt der bekannte Täter mutmaßlich ein Messer in der Hand. Anschließend entfernten sich die beiden in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Täter war zur Tatzeit mit einer orangefarbenen Jacke bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich mit der Polizei unter 0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

