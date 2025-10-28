PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Raub Am Hardtpark - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (27.10.2025, 19:30 Uhr) überfielen zwei Personen einen 
17-Jährigen und verletzten ihn im Gesicht.  

Der 17-Jährige hielt sich in dem Park auf, als er von einer ihm 
bekannten und einer ihm unbekannten Person angesprochen wurde. Die 
beiden jungen Männer forderten ihn auf, etwas herauszugeben. Der 
Geschädigte kam dem nicht nach, woraufhin die Angreifer ihr Opfer 
mehrfach ins Gesicht schlugen. Zudem hielt der bekannte Täter 
mutmaßlich ein Messer in der Hand. Anschließend entfernten sich die 
beiden in unbekannte Richtung. 

Der 17-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und wurde vom 
Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. 

Der unbekannte Täter war zur Tatzeit mit einer orangefarbenen Jacke 
bekleidet. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich mit der Polizei 
unter 0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

