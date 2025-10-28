Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooter-Fahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (27.10.2025, 18:45 Uhr) stieß ein E-Scooter-Fahrer mit einer Fußgängerin zusammen, als er versuchte, vor einer polizeilichen Verkehrskontrolle flüchtete. Die Einsatzkräfte wollten, den 48-Jährigen auf seinem E-Scooter kontrollieren. Anstatt seine Fahrt zu stoppen, setzte der 48-Jährige seine Fahrt durch die Barmer Fußgängerzone fort und versuchte der polizeilichen Kontrolle zu entkommen. Die Beamten verfolgten den Rollerfahrer. Auf der Straße Werth stieß der 48-Jährige mit einer Fußgängerin zusammen. In der Folge stürzte sie zu Boden und erlitt Verletzungen. Da der Verdacht besteht, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel führte, wurde ihm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

