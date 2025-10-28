PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooter-Fahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (27.10.2025, 18:45 Uhr) stieß ein E-Scooter-Fahrer mit 
einer Fußgängerin zusammen, als er versuchte, vor einer polizeilichen
Verkehrskontrolle flüchtete. 

Die Einsatzkräfte wollten, den 48-Jährigen auf seinem E-Scooter 
kontrollieren. Anstatt seine Fahrt zu stoppen, setzte der 48-Jährige 
seine Fahrt durch die Barmer Fußgängerzone fort und versuchte der 
polizeilichen Kontrolle zu entkommen. 
Die Beamten verfolgten den Rollerfahrer. 
Auf der Straße Werth stieß der 48-Jährige mit einer Fußgängerin 
zusammen. In der Folge stürzte sie zu Boden und erlitt Verletzungen. 

Da der Verdacht besteht, dass der Mann das Fahrzeug unter dem 
Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel führte, wurde ihm auf einer
Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

