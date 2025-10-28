PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Weiterer Waffenfund in Remscheid

Wuppertal (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei haben am gestrigen Tage mittels einer 
Pressekonferenz über ein Verfahren gegen mutmaßliche Waffenhändler 
informiert. Nunmehr liegen erste weitere Ermittlungsergebnisse vor. 
So konnte in dem Haus in der Elberfelder Straße in Remscheid am 
gestrigen Nachmittag ein weiterer versteckter Raum aufgefunden 
werden, in dem sich Waffen, militärisches Gerät und Handgranaten 
befanden. Dieser Raum befand sich hinter einer Geheimtür, die hinter 
einem Tresor verborgen lag und nur mit einem versteckten Mechanismus 
geöffnet werden konnte. Den Kriminalbeamten der Polizei war anhand 
des Grundrisses des Hauses zuvor aufgefallen, dass es noch eine 
weitere Räumlichkeit geben musste. In dem Raum konnten acht scharfe 
Gewehre, teilweise mit Zielfernrohr und/oder Schalldämpfer, neun 
scharfe Kurzwaffen nebst Zubehör, drei Maschinenpistolen Modell MP 
40, davon eine mit Schalldämpfer, fünf erlaubnispflichtige 
Signalpistolen sowie rund 500 Schuss Munition, Zünder, 
Treibladungspulver, Tränengaswurfkörper und zwei Handgranaten 
aufgefunden werden. Eine der Handgranaten war dermaßen instabil, dass
ein längerer Transport nicht gefahrlos möglich war. Die Handgranate 
musste daher noch auf Remscheider Stadtgebiet kontrolliert gesprengt 
werden. Spezialisten des LKA NRW haben die vorgenannten Waffen 
bereits untersucht und als einsatzfähig eingestuft.

Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

