Polizei Wuppertal

POL-W: RS Angriff auf Polizisten nach Unfallflucht - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Dienstagabend (28.10.2025, gegen 19:40 Uhr) ereignete sich auf der
Barmer Straße in Lüttringhausen eine Verkehrsunfallflucht, bei der im
Anschluss eine Frau (37) die Einsatzkräfte angriff.

Zuvor erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall, bei dem 
ein Pkw mehrere Verkehrsschilder beschädigt haben sollte. Auf der 
Barmer Straße trafen die Polizisten auf die Tatverdächtige und eine 
unbekannte männliche Person, die neben einem beschädigten Opel Tigra 
auf dem Gehweg standen. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der
Verdacht, dass die Remscheiderin unter dem Einfluss von Alkohol den 
Pkw geführt hat.

Kurz nachdem sie mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden
war, weigerte sie sich plötzlich und versuchte zu flüchten. Der 
Aufforderung der Beamten stehen zu bleiben kam sie nicht nach. Als 
die Polizisten die Flüchtige am Arm festhielten, schlug und trat sie 
die Einsatzkräfte. Sodann wurde ihr Handfesseln angelegt und sie zur 
Polizeiwache verbracht. Währenddessen entfernte sich der bislang 
unbekannte Mann von der Einsatzörtlichkeit.

Auf der Wache wurde der Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. 
Drei eingesetzte Beamte erlitten leichte Verletzungen, verblieben 
jedoch dienstfähig.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Den 
Opel stellte die Polizei als Beweismittel sicher.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum 
Fahrzeugführer/zur Fahrzeugführerin sowie dem unbekannten Mann machen
können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

