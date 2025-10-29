Polizei Wuppertal

POL-W: RS Angriff auf Polizisten nach Unfallflucht - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Dienstagabend (28.10.2025, gegen 19:40 Uhr) ereignete sich auf der Barmer Straße in Lüttringhausen eine Verkehrsunfallflucht, bei der im Anschluss eine Frau (37) die Einsatzkräfte angriff. Zuvor erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mehrere Verkehrsschilder beschädigt haben sollte. Auf der Barmer Straße trafen die Polizisten auf die Tatverdächtige und eine unbekannte männliche Person, die neben einem beschädigten Opel Tigra auf dem Gehweg standen. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Remscheiderin unter dem Einfluss von Alkohol den Pkw geführt hat. Kurz nachdem sie mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden war, weigerte sie sich plötzlich und versuchte zu flüchten. Der Aufforderung der Beamten stehen zu bleiben kam sie nicht nach. Als die Polizisten die Flüchtige am Arm festhielten, schlug und trat sie die Einsatzkräfte. Sodann wurde ihr Handfesseln angelegt und sie zur Polizeiwache verbracht. Währenddessen entfernte sich der bislang unbekannte Mann von der Einsatzörtlichkeit. Auf der Wache wurde der Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. Drei eingesetzte Beamte erlitten leichte Verletzungen, verblieben jedoch dienstfähig. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Den Opel stellte die Polizei als Beweismittel sicher. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer/zur Fahrzeugführerin sowie dem unbekannten Mann machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

