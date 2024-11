POL-EL: Sustrum - Zuckerrüben gestohlen

Lathen (ots) - Am 25. Oktober zwischen 17.15 und 23.30 Uhr entwendeten unbekannte Täterin der Waldstraße in Lathen ein, an einer Wandhalterung befestigte, Fahrrad der Marke "Trek". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2370 Euro. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/92457-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

mehr