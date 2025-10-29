PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub im Wupperpark Ost - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 28.10.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es im Wupperpark Ost (Alte 
Freiheit) zu einem Raubdelikt. 

Ein 19-jähriger Mann kam mit bislang unbekannten Personen in ein 
Gespräch, in dessen Verlauf ihm seine Umhängetasche entrissen und er 
körperlich angegangen wurde. Das darin befindliche Bargeld wurde 
entnommen. 

Inwiefern ein 28-jähriger Mann, der sich zur Tatzeit vor Ort befand, 
mit der Tat in Verbindung steht, ist Teil der polizeilichen 
Ermittlungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren