Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub im Wupperpark Ost - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 28.10.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es im Wupperpark Ost (Alte Freiheit) zu einem Raubdelikt. Ein 19-jähriger Mann kam mit bislang unbekannten Personen in ein Gespräch, in dessen Verlauf ihm seine Umhängetasche entrissen und er körperlich angegangen wurde. Das darin befindliche Bargeld wurde entnommen. Inwiefern ein 28-jähriger Mann, der sich zur Tatzeit vor Ort befand, mit der Tat in Verbindung steht, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

