Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub am Robert-Daum-Platz

Wuppertal (ots)

Am 29.10.2025, um 18:25 Uhr, kam es auf dem Robert-Daum-Platz zu 
einem Raubdelikt. 

Ein 19-Jähriger kam mit der Schwebebahn am Robert-Daum-Platz an. Im 
Ausgangsbereich der Haltestelle wurde er von drei Unbekannten 
angesprochen und kurze Zeit später unvermittelt mit Reizgas 
attackiert. In der Folge wurde dem 19-Jährigen sein Rucksack 
entrissen. 

Die Täter werden als 17 bis 21 Jahre alt beschrieben. Zwei der 
Angreifer waren schlank, derjenige mit dem Reizgas von kräftiger 
Statur. Zum Tatzeitpunkt trugen zwei der Täter eine Kappe (einmal 
blau, einmal schwarz). Einer der Täter war komplett weiß gekleidet 
und hat blonde Haare.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 /284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

