POL-W: W Raub am Robert-Daum-Platz

Wuppertal (ots)

Am 29.10.2025, um 18:25 Uhr, kam es auf dem Robert-Daum-Platz zu einem Raubdelikt. Ein 19-Jähriger kam mit der Schwebebahn am Robert-Daum-Platz an. Im Ausgangsbereich der Haltestelle wurde er von drei Unbekannten angesprochen und kurze Zeit später unvermittelt mit Reizgas attackiert. In der Folge wurde dem 19-Jährigen sein Rucksack entrissen. Die Täter werden als 17 bis 21 Jahre alt beschrieben. Zwei der Angreifer waren schlank, derjenige mit dem Reizgas von kräftiger Statur. Zum Tatzeitpunkt trugen zwei der Täter eine Kappe (einmal blau, einmal schwarz). Einer der Täter war komplett weiß gekleidet und hat blonde Haare. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 /284 0 bei der Polizei zu melden.

