POL-W: W Unfallflucht in Vohwinkel - Mutmaßlicher Fahrer verletzt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (01.11.2025, 23:30 Uhr) kam es in Vohwinkel zu einer Unfallflucht. Zeugen meldeten der Polizei an der Kreuzung Bahnstraße und Gruitener Straße ein Unfallfahrzeug. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 26-Jähriger mit seinem Seat Ibiza auf der Bahnstraße unterwegs und wollte nach links in die Gruitener Straße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte mit dem Seat gegen eine Verkehrsinsel und erlitt leichte Verletzungen. Der junge Mann entfernte sich in der Folge zu Fuß vom Unfallort, wurde jedoch wenig später im Nahbereich in seiner Wohnung angetroffen Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der Tatverdächtige alkoholische Getränke zu sich genommen haben könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beträgt circa 12.000 Euro.

