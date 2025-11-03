PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Vohwinkel - Mutmaßlicher Fahrer verletzt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (01.11.2025, 23:30 Uhr) kam es in 
Vohwinkel zu einer Unfallflucht.

Zeugen meldeten der Polizei an der Kreuzung Bahnstraße und Gruitener 
Straße ein Unfallfahrzeug.

Nach bisherigen Ermittlungen war ein 26-Jähriger mit seinem Seat 
Ibiza auf der Bahnstraße unterwegs und wollte nach links in die 
Gruitener Straße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein 
Fahrzeug, prallte mit dem Seat gegen eine Verkehrsinsel und erlitt 
leichte Verletzungen. Der junge Mann entfernte sich in der Folge zu 
Fuß vom Unfallort, wurde jedoch wenig später im Nahbereich in seiner 
Wohnung angetroffen

Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der Tatverdächtige
alkoholische Getränke zu sich genommen haben könnte.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Sachschaden beträgt circa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

