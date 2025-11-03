Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Weiterer Waffenfund in verborgenem Raum - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 26.10.2025 kam es in Remscheid nach umfangreichen Ermittlungen zu einer Durchsuchung, bei der eine Vielzahl von Waffen gefunden wurden. Siehe folgende Pressemeldungen: 27.10.2026 W/RS Einladung zur Pressekonferenz im Polizeipräsidium Wuppertal https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6145668 27.10.2025 W/RS Folgemeldung zur Pressekonferenz https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6146212 28.10.2025 W/RS Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Weiterer Waffenfund in Remscheid https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6146990 29.10.2025 W/RS Weiterer versteckter Raum entdeckt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6147447 Im Zuge fortlaufender Befragungen offenbarte der Beschuldigte ein weiteres Versteck in dem Gebäude. In einem im Keller hinter einer weiteren Vitrine verborgenen circa 120 cm hohen Raum konnten daraufhin weitere 29 Maschinengewehre und drei Panzerbüchsen gesichert werden. Bei Panzerbüchsen handelt es sich um Langwaffen, die geeignet sind eine einfache Panzerung zu durchschlagen. Ob es sich bei den aufgefundenen Waffen um schussfähige Waffen handelt steht aktuell noch nicht fest. Die umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen dauern an.

