Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Weiterer Waffenfund in verborgenem Raum - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 26.10.2025 kam es in Remscheid nach umfangreichen Ermittlungen zu 
einer Durchsuchung, bei der eine Vielzahl von Waffen gefunden wurden.

Siehe folgende Pressemeldungen:

27.10.2026 W/RS Einladung zur Pressekonferenz im Polizeipräsidium 
Wuppertal
 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6145668

27.10.2025 W/RS Folgemeldung zur Pressekonferenz
 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6146212

28.10.2025 W/RS Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und
Polizei Wuppertal - Weiterer Waffenfund in Remscheid
 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6146990

29.10.2025 W/RS Weiterer versteckter Raum entdeckt - Gemeinsame 
Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal
 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6147447

Im Zuge fortlaufender Befragungen offenbarte der Beschuldigte ein 
weiteres Versteck in dem Gebäude.

In einem im Keller hinter einer weiteren Vitrine verborgenen circa 
120 cm hohen Raum konnten daraufhin weitere 29 Maschinengewehre und 
drei Panzerbüchsen gesichert werden.

Bei Panzerbüchsen handelt es sich um Langwaffen, die geeignet sind 
eine einfache Panzerung zu durchschlagen. Ob es sich bei den 
aufgefundenen Waffen um schussfähige Waffen handelt steht aktuell 
noch nicht fest.

Die umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

