Polizei Wuppertal

POL-W: SG Krad-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 31.10.2025, gegen 10:45 Uhr kam es auf der Platzhofstraße zu einem
Verkehrsunfall mit einem Motorrad.

Ein 62-jähriger Mann fuhr mit seiner Suzuki GSX auf der 
Platzhofstraße in Richtung Brühler Straße. Nach bisherigen 
Erkenntnissen verlor er zu Beginn eines Überholvorganges die 
Kontrolle über sein Zweirad, als er auf die Gegenspur ausscherte, und
stürzte. 

Der 62-Jährige wurde schwer verletzt durch Rettungskräfte zur 
stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden 
liegt bei circa 8.000 euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

