Polizei Wuppertal

POL-W: SG Krad-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 31.10.2025, gegen 10:45 Uhr kam es auf der Platzhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Ein 62-jähriger Mann fuhr mit seiner Suzuki GSX auf der Platzhofstraße in Richtung Brühler Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er zu Beginn eines Überholvorganges die Kontrolle über sein Zweirad, als er auf die Gegenspur ausscherte, und stürzte. Der 62-Jährige wurde schwer verletzt durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 8.000 euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell