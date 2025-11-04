Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann randaliert vor Polizeiwache

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (03.10.2025, 17:00 Uhr) randalierte ein Mann vor der Polizeiwache Vohwinkel. Der 35-Jährige versuchte zunächst zufällig vorbeilaufende Passanten auf dem Gehweg der Bahnstraße zu schlagen. Diese konnten ausweichen. In der Folge trat er auf die Fahrbahn und trat nach vorbeifahrenden Autos. Einem Polizeikradfahrer und weiteren Beamten der Wache Vohwinkel gelang es, den Randalierer zu bändigen und in Gewahrsam zu nehmen. Nach ersten Erkenntnissen stand der Mann unter dem Einfluss einer nicht unerheblichen Menge alkoholischer Getränke. Bei dem Einsatz erlitt der 35-Jährige eine leichte Verletzung im Gesicht. Ihn erwarten eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell