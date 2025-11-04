PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann randaliert vor Polizeiwache

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (03.10.2025, 17:00 Uhr) randalierte ein Mann vor 
der Polizeiwache Vohwinkel.

Der 35-Jährige versuchte zunächst zufällig vorbeilaufende Passanten 
auf dem Gehweg der Bahnstraße zu schlagen. Diese konnten ausweichen. 
In der Folge trat er auf die Fahrbahn und trat nach vorbeifahrenden 
Autos. 

Einem Polizeikradfahrer und weiteren Beamten der Wache Vohwinkel 
gelang es, den Randalierer zu bändigen und in Gewahrsam zu nehmen.

Nach ersten Erkenntnissen stand der Mann unter dem Einfluss einer 
nicht unerheblichen Menge alkoholischer Getränke.

Bei dem Einsatz erlitt der 35-Jährige eine leichte Verletzung im 
Gesicht.

Ihn erwarten eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

