PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Handtaschenraub in Oberbarmen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 04.11.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Straße Müggenburg zu 
einem Handtaschenraub.

Eine 86-jährige Frau stieg an der Bushaltestelle Stollenstraße aus 
der Buslinie 646. In der Straße Müggenburg wurde ihr dann von hinten 
ihre Handtasche entrissen. Der Täter ist in der Folge in Richtung 
Stollenstraße davongelaufen.

Der Mann wird als circa 18 bis 20 Jahre alt, 1,70m bis 1,75m groß und
schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen dunkelblauen oder 
schwarzen Anorak, dessen Kapuze er aufhatte.

Inwieweit der Täter zuvor mit der 86-Jährigen gemeinsam im Bus 
gefahren ist, ist Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren