Polizei Wuppertal

POL-W: W Handtaschenraub in Oberbarmen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 04.11.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Straße Müggenburg zu einem Handtaschenraub. Eine 86-jährige Frau stieg an der Bushaltestelle Stollenstraße aus der Buslinie 646. In der Straße Müggenburg wurde ihr dann von hinten ihre Handtasche entrissen. Der Täter ist in der Folge in Richtung Stollenstraße davongelaufen. Der Mann wird als circa 18 bis 20 Jahre alt, 1,70m bis 1,75m groß und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen dunkelblauen oder schwarzen Anorak, dessen Kapuze er aufhatte. Inwieweit der Täter zuvor mit der 86-Jährigen gemeinsam im Bus gefahren ist, ist Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

