Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Wohnhaus

Nordhausen (ots)

Am Dienstagmorgen rückten Polizei und Feuerwehr gegen 5.30 Uhr in die Straße Am Holungsbügel aus. Dort war es aus bisher noch ungeklärter Ursache zum Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Dessen Bewohner konnten unverletzt aus dem Gebäude begleitet werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der genauen Brandursache.

