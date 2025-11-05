PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende 
Einbrüche angezeigt. 

Wuppertal - Zwischen dem 29.10.2025 (07:00 Uhr) und dem 02.11.2025 
(14:00 Uhr) brachen Unbekannte über ein Fenster in eine Wohnung in 
der Straße Oberwall ein. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der 
Ermittlungen.

Im Bereich der Dönberger Straße wurde im Zeitraum zwischen dem 
31.10.2025 (11:00 Uhr) und dem 02.11.2025 (21:00 Uhr) in eine Wohnung
eines Einfamilienhauses eingebrochen. Es wurden hochwertige Uhren 
entwendet.

Zwischen dem 26.10.2025 (12:00 Uhr) und dem 03.11.2025 (17:300 Uhr) 
verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Funckstraße Zugang 
zu einem Mehrfamilienhaus und einer darin befindlichen Wohnung. Sie 
entwendeten Bargeld und Schmuck.

Am 20.11.2025 (zwischen 07:15 Uhr und 15:00 Uhr) brachen Täter in 
zwei Wohnungen in der Straße Oberdörnen ein. Sie stahlen Schmuck und 
Bargeld.

In der Nacht zu Mittwoch (05.11.2025, um 03:05 Uhr) verschafften sich
Täter durch das Einwerfen eines Schaufensters Zugang zu einem 
Bekleidungsgeschäft in der Calvinstraße. Teile der Auslage wurden 
entwendet.

Solingen - In der Straße Holz stiegen Unbekannte am 03.11.2025 in 
einen Rohbau ein. Sie erbeuteten eine Wärmepumpenheizung samt 
Heizkreislauf.

Remscheid - In der Straße Kraspütt verschafften sich Unbekannte am 
04.11.2025 (zwischen 09:00 Uhr und 17:50 Uhr) Zugang zu einer Wohnung
in einem Mehrfamilienhaus. Dort stahlen sie Bargeld.    

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

