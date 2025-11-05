Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende Einbrüche angezeigt. Wuppertal - Zwischen dem 29.10.2025 (07:00 Uhr) und dem 02.11.2025 (14:00 Uhr) brachen Unbekannte über ein Fenster in eine Wohnung in der Straße Oberwall ein. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Bereich der Dönberger Straße wurde im Zeitraum zwischen dem 31.10.2025 (11:00 Uhr) und dem 02.11.2025 (21:00 Uhr) in eine Wohnung eines Einfamilienhauses eingebrochen. Es wurden hochwertige Uhren entwendet. Zwischen dem 26.10.2025 (12:00 Uhr) und dem 03.11.2025 (17:300 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Funckstraße Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und einer darin befindlichen Wohnung. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Am 20.11.2025 (zwischen 07:15 Uhr und 15:00 Uhr) brachen Täter in zwei Wohnungen in der Straße Oberdörnen ein. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. In der Nacht zu Mittwoch (05.11.2025, um 03:05 Uhr) verschafften sich Täter durch das Einwerfen eines Schaufensters Zugang zu einem Bekleidungsgeschäft in der Calvinstraße. Teile der Auslage wurden entwendet. Solingen - In der Straße Holz stiegen Unbekannte am 03.11.2025 in einen Rohbau ein. Sie erbeuteten eine Wärmepumpenheizung samt Heizkreislauf. Remscheid - In der Straße Kraspütt verschafften sich Unbekannte am 04.11.2025 (zwischen 09:00 Uhr und 17:50 Uhr) Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort stahlen sie Bargeld. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

