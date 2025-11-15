Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0755--Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Friedrich-Stampfer-Straße Zeit: 14.11.25, 14.45 Uhr

Ein 34 Jahre alter Mann wurde am Freitagnachmittag in der Bremer Vahr durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter und sucht weiteren Zeugen.

Gegen 14.45 Uhr wurde die Polizei in die Friedrich-Stampfer-Straße gerufen. Vor Ort fanden Einsatzkräfte den verletzten Mann in einem Treppenhaus eines Wohnhauses liegend vor. Er wurde nach einer Erstversorgung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Mann zuvor auf den 34-Jährigen mit einem Messer eingestochen. Anschließend flüchtete der Täter. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab, sicherten Spuren sowie Beweismittel und befragten erste Zeugen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Weitere Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

