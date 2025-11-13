PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0753 --Serieneinbrecher in Haft --

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Albrecht-Roth-Straße
Zeit: 	11.11.2025, 09:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Dienstag in Vegesack einen 31 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher. Er ist verdächtig, innerhalb eines kurzen Zeitraums mehrere Einbrüche begangen zu haben.

Gegen 09:50 Uhr meldete ein 44 Jahre alter Anwohner in der Albrecht-Roth-Straße, dass aus seinem Schuppen ein hochwertiges Fahrrad und Werkzeuge entwendet wurden. Zuvor wurden der Polizei schon mehrere Einbrüche in unmittelbarer Nähe, unter anderem in Kellerräume, Schuppen und eine Bäckerei gemeldet. Hier wurden umfangreich Beweismittel gesichert.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten in unmittelbarer Nähe kurz darauf den 31-Jährigen, der mit dem entwendeten Fahrrad des 44-Jährigen unterwegs war. Es besteht aufgrund der Ermittlungserkenntnisse der Verdacht, dass der Mann auch für die weiteren Einbrüche in Frage kommt. Sie nahmen ihn mit auf die Wache. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am Mittwoch ein Haftbefehl erlassen und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 13:28

    POL-HB: Nr.: 0752 --Lkw-Brand auf Hafengelände in Hemelingen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Zum Sporthafen Hemelingen Zeit: 11.11.2025 - 12.11.2025, 19 - 09:45 Uhr Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in Hemelingen eine Schiffsschraube zu stehlen und setzten dabei einen Lkw in Brand. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen fuhren die Unbekannten mit einem Lkw ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 14:22

    POL-HB: Nr.: 0751 --Kinder von Unbekannten bei Verkaufsgeschäft überfallen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Vorberger Straße Zeit: 11.11.2025, 20 Uhr Am Dienstagabend überfielen unbekannte Täter zwei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren in Blumenthal. Die Polizei sucht Zeugen. Auf einer Verkaufsplattform im Internet entdeckten die beiden Kinder einen E-Scooter, den sie kaufen wollten. Mit dem vermeintlichen ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 13:47

    POL-HB: Nr.: 0750 --Polizei nimmt Räuber-Duo fest--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Gustav-Deetjen-Allee Zeit: 11.11.2025, 22 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am späten Dienstagabend zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren. Beide hatten zuvor einen 27-Jährigen in Findorff bedroht und ausgeraubt. Der 27 Jahre alte Mann befand sich gegen 22 Uhr zunächst auf dem Bahnhofsvorplatz und wurde von zwei Männern angesprochen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren