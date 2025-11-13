Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0753 --Serieneinbrecher in Haft --

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Albrecht-Roth-Straße Zeit: 11.11.2025, 09:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Dienstag in Vegesack einen 31 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher. Er ist verdächtig, innerhalb eines kurzen Zeitraums mehrere Einbrüche begangen zu haben.

Gegen 09:50 Uhr meldete ein 44 Jahre alter Anwohner in der Albrecht-Roth-Straße, dass aus seinem Schuppen ein hochwertiges Fahrrad und Werkzeuge entwendet wurden. Zuvor wurden der Polizei schon mehrere Einbrüche in unmittelbarer Nähe, unter anderem in Kellerräume, Schuppen und eine Bäckerei gemeldet. Hier wurden umfangreich Beweismittel gesichert.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten in unmittelbarer Nähe kurz darauf den 31-Jährigen, der mit dem entwendeten Fahrrad des 44-Jährigen unterwegs war. Es besteht aufgrund der Ermittlungserkenntnisse der Verdacht, dass der Mann auch für die weiteren Einbrüche in Frage kommt. Sie nahmen ihn mit auf die Wache. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am Mittwoch ein Haftbefehl erlassen und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell