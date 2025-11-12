Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0750 --Polizei nimmt Räuber-Duo fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Gustav-Deetjen-Allee Zeit: 11.11.2025, 22 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am späten Dienstagabend zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren. Beide hatten zuvor einen 27-Jährigen in Findorff bedroht und ausgeraubt.

Der 27 Jahre alte Mann befand sich gegen 22 Uhr zunächst auf dem Bahnhofsvorplatz und wurde von zwei Männern angesprochen und nach Kleingeld gefragt. Als er dies verneinte und weiter in Richtung Gustav-Deetjen-Allee lief, wurde er von den beiden verfolgt und in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen hob einer der Männer seine Jacke an, dabei befand sich laut Aussagen des 27-Jährigen eine Schusswaffe in einem Holster an seinem Gürtel. Aus Angst übergab er den beiden Männern daraufhin Bargeld. Anschließend flüchtete er und alarmierte die Polizei.

Aufgrund der guten Täterbeschreibung stellten die Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung zwei tatverdächtige Männer im Alter von 25 und 29 Jahren und nahmen sie fest. Das Duo wurde mit zur Wache genommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten ein Messer. Eine Schusswaffe wurde nicht aufgefunden.

Gegen das Duo fertigten die Polizisten eine Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung. Der 25-Jährige ist in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Eine Haftprüfung gegen ihn dauert derzeit an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell