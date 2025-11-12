PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0750 --Polizei nimmt Räuber-Duo fest--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Gustav-Deetjen-Allee
Zeit: 	11.11.2025, 22 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am späten Dienstagabend zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren. Beide hatten zuvor einen 27-Jährigen in Findorff bedroht und ausgeraubt.

Der 27 Jahre alte Mann befand sich gegen 22 Uhr zunächst auf dem Bahnhofsvorplatz und wurde von zwei Männern angesprochen und nach Kleingeld gefragt. Als er dies verneinte und weiter in Richtung Gustav-Deetjen-Allee lief, wurde er von den beiden verfolgt und in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen hob einer der Männer seine Jacke an, dabei befand sich laut Aussagen des 27-Jährigen eine Schusswaffe in einem Holster an seinem Gürtel. Aus Angst übergab er den beiden Männern daraufhin Bargeld. Anschließend flüchtete er und alarmierte die Polizei.

Aufgrund der guten Täterbeschreibung stellten die Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung zwei tatverdächtige Männer im Alter von 25 und 29 Jahren und nahmen sie fest. Das Duo wurde mit zur Wache genommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten ein Messer. Eine Schusswaffe wurde nicht aufgefunden.

Gegen das Duo fertigten die Polizisten eine Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung. Der 25-Jährige ist in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Eine Haftprüfung gegen ihn dauert derzeit an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 14:30

    POL-HB: Nr.: 0749 --Polizei sucht Kupferdiebe--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Ludwig-Roselius-Allee Zeit: 08.11.2025 - 10.11.2025, 18 - 07:30 Uhr Zwischen Freitagabend und Montagmorgen entwendeten Unbekannte mehrere Meter Kupferkabel von einer Großbaustelle im Ortsteil Sebaldsbrück. Die Polizei sucht Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Diebe die Kupferkabel vermutlich aus dem Boden ausgegraben. Aufgrund des Umfangs und des ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:31

    POL-HB: Nr.: 0748 -- Passant ruft verfassungsfeindliche Parolen auf dem Marktplatz --

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt 21 (Marktplatz) Zeit: 10.11.2025, 11:40 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen kontrollierten am Montagmittag in der Innenstadt einen Mann, da dieser durch verfassungsfeindliche Parolen auffiel. Der 41 Jahre alte Mann wurde durch eine Zeugin beobachtet, wie er auf dem Marktplatz verfassungsfeindliche Parolen, wie ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:47

    POL-HB: Nr.: 0747 --Aufmerksamer Zeuge stellt Fahrzeugaufbrecher--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Hemelinger Bahnhofstraße Zeit: 09.11.2025, 15:30 Uhr Ein 44 Jahre alter Mann wurde durch einen aufmerksamen Zeugen beim Aufbrechen eines Autos auf frischer Tat ertappt. Nach einer Flucht konnte der Täter von Einsatzkräften gestellt werden. Der 44-Jährige wurde gegen 15:30 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie dieser verschiedene Gegenstände aus einem Auto ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren