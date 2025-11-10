Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0748 -- Passant ruft verfassungsfeindliche Parolen auf dem Marktplatz --

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt 21 (Marktplatz) Zeit: 10.11.2025, 11:40 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen kontrollierten am Montagmittag in der Innenstadt einen Mann, da dieser durch verfassungsfeindliche Parolen auffiel.

Der 41 Jahre alte Mann wurde durch eine Zeugin beobachtet, wie er auf dem Marktplatz verfassungsfeindliche Parolen, wie "Sieg Heil!", rief. Hierbei trug er eine Jacke mit einem stilistisch umgestalteten Hakenkreuz. Der Täter konnte durch Einsatzkräfte gestellt werden. Die mitgeführte Jacke wurde sichergestellt.

Zeitgleich fand in der Kolpingstraße eine Kundgebung in Gedenken an die Opfer der Reichsprogromnacht von 1938 statt. Nach ersten Erkenntnissen kam es aufgrund der örtlichen Distanz zu keinen größeren Beeinträchtigungen dieser Kundgebung.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell