Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0746 --Zeugenaufruf nach Brand auf Supermarktgelände--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Flämische Straße Zeit: 08.11.2025, 05:30 Uhr

In der Nacht zu Samstag kam es auf einem Supermarktgelände in Huchting zu einem Brand, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 05:30 Uhr mussten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Flämische Straße ausrücken. Dort brannten mehrere Euro-Paletten sowie ein Rollcontainer mit Müll. Durch den Brand wurde die Außenfassade des Supermarktes beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht zu Samstag in der Flämischen Straße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell