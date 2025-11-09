PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0745 --Zigarettenautomat in Osterholz gesprengt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Günther-Hafermann-Straße
Zeit: 	08.11.2025, 23:40 Uhr

Unbekannte Täter sprengten am Samstag einen Zigarettenautomaten im Ortsteil Blockdiek. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Anwohner in der Günther-Hafermann-Straße hörte gegen 23:40 Uhr einen lauten Knall und sah auf der Straße, wie zwei dunkel gekleidete Männer vor einem Zigarettenautomaten standen und anschließend mit ihren E-Rollern in Richtung Bottroper Straße flüchteten. Alarmierte Einsatzkräfte fanden vor Ort einen durch die Explosion völlig zerstörten Automaten sowie mehrere Zigarettenpackungen, die auf dem Boden lagen, vor.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei warnt eindringlich: Wer illegale Böller verwendet oder sie selber herstellt, bringt sich und andere in große Gefahr. Denn bei selbst hergestellten Feuerwerkskörpern können unter Umständen schon geringste thermische oder mechanische Einwirkungen zu einer Explosion führen. Knalltraumen, Verbrennungen, zerfetzte oder abgerissene Körperteile und andere schwere Verletzungen bis hin zum Tod - das können die Folgen von unsachgemäßem Gebrauch von illegalen, selbstgebastelten Böllern sein.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

