POL-HB: Nr.: 0742 --Polizisten stellen Autoaufbrecher--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Steffensweg, Elisabethstraße
Zeit: 	07.11.2025, 01:30 Uhr

Einsatzkräfte stellten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 46 Jahre alten Mann. Er ist verdächtig, kurz zuvor ein Auto in Walle aufgebrochen zu haben.

Etwa um 01:30 Uhr wurden Anwohner in der Elisabethstraße durch ein lautes Klirren geweckt und konnten einen Mann beobachten, wie er gerade einen Transporter durchwühlte. Die alarmierten Polizisten waren schnell vor Ort und sahen neben dem Transporter eine dunkel gekleidete Person, die sofort flüchtete. Nach einem kurzen Sprint stellten die Einsatzkräfte den 46 Jahre alten Mann in der Nähe und nahmen ihn vorläufig fest. Bei ihm fanden sie Beweismittel und einen entwendeten Führerschein, der mutmaßlich aus einer vorangegangenen Tat stammt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

