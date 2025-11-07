PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0740 --Bremen am Wochenende--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	07.11.25 - 09.11.25

An diesem Wochenende finden in Bremen gleich mehrere Aufzüge und Veranstaltungen statt, die von der Polizei begleitet werden. Zudem wird die Wilhelm-Kaisen-Brücke für den ÖPNV und Individualverkehr komplett gesperrt sein, sodass es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet kommen kann.

Der SV Werder Bremen empfängt am Freitagabend um 20:30 Uhr den VfL Wolfsburg im Weserstadion. Es wird mit einem ausverkauften Stadion gerechnet. Rund um den Osterdeich und die Östliche Vorstadt ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Kurzfristige Straßensperrungen sind je nach Einsatzlage möglich. Des Weiteren kommt es im Umfeld von Fußballspielen immer wieder zu Autoaufbrüchen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin: Lassen Sie bitte keine Wertgegenstände - insbesondere keine mobilen Navis - im Auto zurück.

Neben der Sperrung der Wilhelm-Kaisen-Brücke ab diesen Freitag, 9 Uhr, bis in die Nacht zu Montag für den Individualverkehr und den ÖPNV wird es am Samstag im Stadtgebiet mehrere Aufzüge und Versammlungen geben. Dies wird zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet führen. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

