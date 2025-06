Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Abwegen

Kyffhäuserland (ots)

Gleich zwei Pkws verursachten am Donnerstag aus gleicher Ursache einen Sachschaden. So kollidierte zum einen ein Opel mit einer Hauswand in der Wippertalstraße in Günserode sowie ein Volkswagen in der Straße Am Tischplatt in Bad Frankenhausen mit mehreren Kleiderständern und kam an einem Schaufenster zum Stehen. Beide Fahrzeuge setzten sich bisherigen Erkenntnissen zur Folge aufgrund mangelnder Sicherung gegen das Wegrollen nach dem Parkvorgang herrenlos in Bewegung. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell