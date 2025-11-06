Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0739 --Parteibüros mit Farbe beschmiert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte/Schwachhausen, OT Altstadt/Radio Bremen, Altenwall, Faulenstraße, Violenstraße, Bürgermeister-Spitta-Allee Zeit: 06.11.2025, 00:20 Uhr - 4 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag beschmierten Unbekannte mehrere Parteibüros in den Stadtteilen Mitte und Schwachhausen mit Farbe und legten schwarze Säcke ab, an denen Schriftstücke mit politischem Inhalt befestigt waren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Zeuge beobachtete gegen 3 Uhr, wie zwei Personen vor dem Parteibüro der FDP in der Faulenstraße einen Sack ablegten, der so mit Klebeband versehen war, dass er einer menschlichen Silhouette ähnelte. Sie klebten einen Zettel auf den Sack, beschmierten diesen und den Gehweg mit roter Farbe und flüchteten anschließend in Richtung Am Brill. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort den schwarzen Sack sowie ein Schriftstück mit einem Text, der unter anderem politische Äußerungen des Bundeskanzlers sowie Femizide in Deutschland thematisiert, fest. Anschließend folgte eine Überprüfung der Landesgeschäftsstellen anderer Parteien. Vor den Parteibüros der SPD, Grünen und CDU wurde ebenfalls ein schwarzer Sack mit einem Zettel aufgefunden. In den jeweiligen Straßen wurden die Gehwege und Hauswände mit roter Farbe beschmiert. Auf die Fassade des CDU-Büros wurde mit schwarzer Farbe ein Hammer und eine Sichel sowie "Die CDU mordet mit" gesprüht.

Die Täter wurden vom Zeugen als Männer beschrieben. Einer soll Anfang 20 sein und einen dunklen Teint haben. Er war schwarz gekleidet, trug eine glänzende Jacke und hatte eine Kapuze auf dem Kopf. Der andere, der den Sack abgelegt und diesen mit Farbe beschmiert hat, soll ungefähr 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er war ebenfalls schwarz gekleidet und trug einen Mantel.

Am Donnerstagmorgen stellten Mitarbeiter der Grünen-Partei zudem fest, das Unbekannte versucht hatten, die Tür aufzubrechen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen bislang nichts.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und versuchten Einbruchs aufgenommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, wird derzeit ermittelt. Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell