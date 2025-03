Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Aggressive Spendensammler bedrohen Hund/Zeugen und weitere Betroffene gesucht

Biblis (ots)

Am Montagmittag (24.03.), gegen 13.00 Uhr, klingelten zwei Unbekannte bei einer 43 Jahre alten Frau in der Darmstädter Straße und gaben an, Spenden für Tiere zu sammeln. Einer der Männer griff in der Folge den Hund der Frau im Genick, hielt diesem ein Messer an die Kehle und forderte 100 Euro von der 43-Jährigen, die den geforderten Betrag anschließend übergab. Eine weitere Anwohnerin der Straße meldete ebenfalls, dass bei ihr nach Spenden für Tiere gefragt wurde aber kein Übergriff erfolgte. Eíne sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Frau konnte einen der Männer wie folgt beschreiben: Circa 1,65 Meter groß und kräftig, dunkle Hautfarbe, Dreitage-Bart und 40 bis 50 Jahre alt. Der Unbekannte war bekleidet mit schwarzer Wollmütze mit rotem Detail, schwarzer Jacke mit Fellkapuze, schwarzer Hose und schwarzen Turnschuhen. Sein Begleiter war etwa im gleichen Alter.

Das Kommissariat 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden. Zudem bitten die Beamten auch Personen, die in diesem Zusammenhang ebenfalls von den Spendensammlern kontaktiert wurden, sich mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

