POL-HB: Nr.: 0741 --Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Emil-Waldmann-Straße Zeit: 06.11.2025, 15:55 Uhr

Zwei Unbekannte überfielen am Donnerstag in der Bahnhofsvorstadt einen 26-Jährigen und bedrohten ihn dabei mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:55 Uhr ging der 26 Jahre alte Mann durch die Emil-Waldmann-Straße, als ihm zwei Männer entgegenkamen. Einer von ihnen hielt den Mann am Arm fest, während der andere ihm ein Messer an den Hals hielt und ihn bedrohte. Anschließend räumten sie seine Tasche leer und entwendeten zwei Mobilfunktelefone sowie Bargeld und flüchteten. Verletzt wurde der 26-Jährige dabei nicht.

Die Räuber sollen zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß gewesen sein und einen dunklen Teint haben. Einer von ihnen trug eine schwarze Jacke mit einem kaputten Ärmel, eine Kapuze und eine Sturmhaube bis zur Nase im Gesicht. Der zweite trug ebenfalls eine schwarze Jacke, eine Kapuze und einen schwarzen Rucksack der Marke Adidas.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

