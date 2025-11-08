POL-HB: Nr.: 0744 --Mann löst Polizeieinsatz aus

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Humboldstraße Zeit: 07.11.2025, 21:05 Uhr

Am Freitagabend löste ein 32-Jähriger in der Östlichen Vorstadt mit einer vermeintlichen Waffe einen Polizeieinsatz aus.

Gegen 21:05 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf, dass sich ein Mann an der Bushaltestelle Humboldstraße befände und eine schwarze Waffe in der Hand hält und auf Passanten ziele. Kurze Zeit später stieg er in die Straßenbahnlinie 10 in Richtung Sebaldsbrück ein und fuhr zunächst los, konnte von den schnell eingetroffenen Einsatzkräften kurze Zeit später dort angetroffen werden. Bei der Überprüfung des 32-Jährigen stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Waffe um ein Griffstück eines Kompressors handelte, welches täuschend echt aussah. Der 32-Jährige stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. An einem Polizeirevier musste er sich anschließend einer angeordneten Blutentnahme unterziehen und wurde in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand, die weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung dauern an.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass noch einmal ausdrücklich vor dem Umgang mit Schreckschuss- und sogenannten Anscheinswaffen oder in diesem Fall mit einer täuschend ähnlichen Waffe. Auf die Distanz oder bei Dunkelheit kann unter Umständen nicht immer sofort eine unechte Waffe erkannt werden und einen polizeilichen Einsatz auslösen. Die Polizei muss Hinweise auf derartige Vorfälle sehr ernst nehmen und folglich zur Abwehr von Gefahren für andere und sich selbst so handeln, als sei das Messer oder die Waffe echt.

