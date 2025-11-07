PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0743 --Prävention am Hauptbahnhof--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hauptbahnhof, Bahnhofsvorplatz
Zeit: 	06.11.25, 14 bis 20 Uhr

Die Polizei Bremen veranstaltete am Donnerstag auf dem Bahnhofsvorplatz eine Präventionsveranstaltung gemeinsam mit der Bundespolizei, dem Ordnungsdienst und der DB Sicherheit. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nahmen am Informationsstand Beratungsgespräche in Anspruch und zeigten großes Interesse.

Zu den Themen gehörten die Vorbeugung von Gewaltdelikten, eine Minimierung der Folgen bei möglichen Vorfällen sowie mögliche Verhaltensweisen. Sowohl die Raub- als auch die Taschendiebstahlsprävention wurden gut angenommen. Zahlreiche Fußstreifen, die sich aus den genannten Akteuren zusammensetzten, waren im Nahbereich des Hauptbahnhofes wie dem Überseemuseum und an den Gleisen der BSAG unterwegs. Sie sprachen Passantinnen und Passanten an, die sich durchweg interessiert und dankbar zeigten. Die insgesamt 20 Einsatzkräfte verteilten themenbezogene Flyer und gaben in persönlichen Gesprächen diverse Präventionshinweise mit. Auch der Leiter des Polizeikommissariats Mitte, Torsten Groß, stand als Ansprechpartner zur Verfügung. Er zeigte sich erfreut, dass es seinen Mitarbeitenden gelungen war, eine so groß angelegte Maßnahme auf die Beine zu stellen. "Prävention liegt uns außerordentlich am Herzen. Sie bildet eine extrem wichtige Säule - neben der Strafverfolgung - um den Bremer Bahnhof und sein Umfeld sicherer zu machen", betont der Polizeioberrat.

Die präventiv ausgerichtete Kooperationsveranstaltung erfuhr großen Anklang in der Bevölkerung. Die Polizei Bremen wird ihre Maßnahmen in diesem Bereich weiter fortführen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 13:39

    POL-HB: Nr.: 0742 --Polizisten stellen Autoaufbrecher--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Steffensweg, Elisabethstraße Zeit: 07.11.2025, 01:30 Uhr Einsatzkräfte stellten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 46 Jahre alten Mann. Er ist verdächtig, kurz zuvor ein Auto in Walle aufgebrochen zu haben. Etwa um 01:30 Uhr wurden Anwohner in der Elisabethstraße durch ein lautes Klirren geweckt und konnten einen Mann beobachten, wie er gerade einen Transporter ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:27

    POL-HB: Nr.: 0741 --Zeugen nach Raubüberfall gesucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Emil-Waldmann-Straße Zeit: 06.11.2025, 15:55 Uhr Zwei Unbekannte überfielen am Donnerstag in der Bahnhofsvorstadt einen 26-Jährigen und bedrohten ihn dabei mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15:55 Uhr ging der 26 Jahre alte Mann durch die Emil-Waldmann-Straße, als ihm zwei Männer entgegenkamen. Einer von ihnen hielt den Mann am Arm fest, während ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:20

    POL-HB: Nr.: 0740 --Bremen am Wochenende--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 07.11.25 - 09.11.25 An diesem Wochenende finden in Bremen gleich mehrere Aufzüge und Veranstaltungen statt, die von der Polizei begleitet werden. Zudem wird die Wilhelm-Kaisen-Brücke für den ÖPNV und Individualverkehr komplett gesperrt sein, sodass es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet kommen kann. Der SV Werder Bremen empfängt am Freitagabend um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren