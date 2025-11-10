Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0747 --Aufmerksamer Zeuge stellt Fahrzeugaufbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Hemelinger Bahnhofstraße Zeit: 09.11.2025, 15:30 Uhr

Ein 44 Jahre alter Mann wurde durch einen aufmerksamen Zeugen beim Aufbrechen eines Autos auf frischer Tat ertappt. Nach einer Flucht konnte der Täter von Einsatzkräften gestellt werden.

Der 44-Jährige wurde gegen 15:30 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie dieser verschiedene Gegenstände aus einem Auto nahm. Nachdem der Mann darauf angesprochen wurde, ergriff er die Flucht. Der Zeuge verfolgte den Mann und wählte gleichzeitig den Notruf. Er behielt den Täter im Blick, bis dieser durch die Polizei gestellt werden konnte. In der unmittelbaren Umgebung konnte das Stehlgut aufgefunden werden. An dem betroffenen Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Polizei lobt das vorbildliche Verhalten des Zeugen. Durch seine Mithilfe konnte der Tatverdächtige noch in Tatortnähe gestellt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Dies gilt vor allem für lose Gegenstände, oder solche, die sich leicht abmontieren lassen, wie beispielsweise Navigationsgeräte.

