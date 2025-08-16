PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Paderborn - MK Klinik

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Paderborn- Am Samstagmittag, 16.08.2025, soll eine 13-Jährige in einer psychiatrischen Klinik in Paderborn einer Pflegekraft lebensgefährliche Verletzungen beigefügt haben. Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Strafprozessuale Maßnahmen, wie zum Beispiel Untersuchungshaft, kommen aufgrund des Alters nicht in Betracht.

Gegen 11:50 Uhr soll die 13-Jährige in der Klinik, wo sie sich derzeit aufgrund eines Unterbringungsbeschlusses in stationärer Behandlung befindet, eine 24-jährige Betreuerin mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben. Die Tat soll sich während des Kochens in der Küche ereignet haben. Das lebensgefährlich verletzte Opfer wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die 13-Jährige befindet sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam.

Für die Tatverdächtige bestand, aufgrund einer nicht auszuschließenden Fremdgefährdung, eine Überwachung rund um die Uhr. In den Räumen der Klinik wird dies durch einen Sicherheitsdienst im Verantwortungsbereich des Klinikträgers durchgeführt. Außerhalb der Räumlichkeiten wurden durch die Polizei Kräfte vorgehalten, um im Falle eines Fluchtversuches eingreifen zu können. Das Motiv der Tatverdächtigen, über deren Bewachung im Kreis Paderborn bereits medial berichtet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ob eine politische Motivation vorlag ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Für die Allgemeinheit bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung.

Die Mordkommission der Bielefelder Polizei unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Moritz Rawe, übernahm mit Paderborner und Bielefelder Beamten hat die weiteren Ermittlungen. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

