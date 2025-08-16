PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Bielefeld-Sennestadt: drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Bielefeld (ots)

(MS) Am Freitagabend, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Bielefelder mit seinem Mercedes die Elbeallee aus Richtung Reichowplatz in Richtung Senner Hellweg. Nach einer Kurvenkombination verlor der Fahrer offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem linksseitig abgestellten BMW. Dieser BMW wurde gegen eine aufgestellte "Parkbank" geschleudert. Zu diesem Zeitpunkt saßen der 53-jährige Nutzer des BMW und ein 35-jähriger Freund auf der Bank. Beide stammen aus Bielefeld und wurden bei dem Aufprall verletzt. Der 32-jährige setzte sein Fahrzeug zurück, beschädigte dabei einen VW und versuchte seine Fahrt fortzusetzen. Durch anwesende Zeugen konnte der Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort gehalten werden. Zur Rekonstruktion und Beweissicherung wurde das VU-Team hinzugezogen. Der 53-jährige Bielefelder wurde nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen. Der 35-jährige Bielefelder musste zur weiteren Behandlung im Krankenhaus bleiben. Der Unfallverursacher wurde nach Blutentnahme und Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen. Der entstandene Sachschaden wird polizeilich auf 30.000 EUR geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Elbeallee für den entsprechenden Bereich bis kurz nach Mitternacht gesperrt werden. Polizeilich noch nicht erfasste Zeugen möchten sich beim Verkehrskommissariat unter 0521-5450 melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

