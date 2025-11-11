PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0749 --Polizei sucht Kupferdiebe--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Ludwig-Roselius-Allee
Zeit: 	08.11.2025 - 10.11.2025, 18 - 07:30 Uhr

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen entwendeten Unbekannte mehrere Meter Kupferkabel von einer Großbaustelle im Ortsteil Sebaldsbrück. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Diebe die Kupferkabel vermutlich aus dem Boden ausgegraben. Aufgrund des Umfangs und des erheblichen Gewichts der Beute, ist davon auszugehen, dass diese mit einem Transporter oder einem anderen Fahrzeug vom Gelände gebracht wurde.

Die Polizei fragt: "Wer hat zur Tatzeit in der Ludwig-Roselius-Allee und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu Tätern oder möglichen Fahrzeugen machen?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

