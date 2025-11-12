Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0751 --Kinder von Unbekannten bei Verkaufsgeschäft überfallen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Vorberger Straße Zeit: 11.11.2025, 20 Uhr

Am Dienstagabend überfielen unbekannte Täter zwei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren in Blumenthal. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einer Verkaufsplattform im Internet entdeckten die beiden Kinder einen E-Scooter, den sie kaufen wollten. Mit dem vermeintlichen Verkäufer verabredeten sie sich anschließend in der Vorbergerstraße. Gegen 20 Uhr erschienen zwei maskierte Personen am Treffpunkt und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld von ihnen. Dabei richtete einer der Räuber die Waffe auf den Zwölfjährigen. Sein Mithelfer durchsuchte die Jackentaschen und entwendete Bargeld. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Wulsbütteler Straße.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: Sie sollen zwischen 17 und 18 Jahre alt sein, trugen beide dunkle Kleidung sowie dunkle Handschuhe und waren maskiert. Einer von ihnen soll ungefähr 1,85 Meter groß sein und die Schusswaffe bei sich getragen haben. Sein Komplize soll etwa 1,80 Meter groß und korpulent sein. Zudem hatte er ein geschlossenes schwarzes Butterflymesser in seiner Hand.

Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888.

