Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0752 --Lkw-Brand auf Hafengelände in Hemelingen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Zum Sporthafen Hemelingen Zeit: 11.11.2025 - 12.11.2025, 19 - 09:45 Uhr

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in Hemelingen eine Schiffsschraube zu stehlen und setzten dabei einen Lkw in Brand. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren die Unbekannten mit einem Lkw auf das Hafengelände und durchbrachen dabei eine Schranke. Anschließend versuchten sie mit einem Kran eine am Boden fixierte Schiffsschraube zu entwenden. Als dies nicht gelang, zündeten sie das Führerhaus des Lkw an und flüchteten. Das Führerhaus brannte komplett aus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung und versuchten Diebstahls aufgenommen und fragt: "Wer hat von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen im Bereich des Sporthafens in Hemelingen und der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell