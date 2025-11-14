Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0754 --Mann von Bus überrollt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, August-Bebel-Allee Zeit: 13.11.2025, 17:30 Uhr

Ein 89 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall mit einem Bus in der Vahr lebensgefährlich verletzt.

Etwa um 17:30 Uhr wollte der 89-Jährige laut ersten Zeugenaussagen in der August-Bebel-Allee an der Haltestelle Philipp-Scheidemann-Straße in einen Linienbus einsteigen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache stürzte er und geriet unter den anfahrenden Bus. Dabei wurden seine Beine überfahren. Er erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen. Nachdem Passanten und Einsatzkräfte Erste Hilfe geleistet hatten, wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell