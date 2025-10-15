Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mann filmt Frau unter den Rock: Weitere Geschädigte gesucht

Koblenz (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 14.10.2025 gegen 17 Uhr meldete sich eine 23-jährige Geschädigte bei der Polizei Koblenz, die gerade bemerkt hatte, dass ihr ein unbekannter Mann am Zentralplatz vor dem Forum mit dem Handy unter den Rock gefilmt habe. Sie habe dies bemerkt und ihn angesprochen, dass er das Video löschen solle.

Der 44-jährige Beschuldigte konnte sodann durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Auf seinem Mobiltelefon konnte das entsprechende Video gefunden werden. Darüber hinaus konnte jedoch auch eine Vielzahl weiterer, ähnlicher Aufnahmen festgestellt werden. Das Handy wurde zu Beweiszwecken sichergestellt und gegen den 44-Jährigen ein Strafverfahren wegen der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen gemäß § 184k StGB eingeleitet.

Weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der PI Koblenz 1 zu melden: pikoblenz1@polizei.rlp.de; 0261 92156300.

